Россияне стали чаще интересоваться онлайн-магазинами. С января по май 2022 года количество поисковых запросов со словом «купить» увеличилось на 25% по отношению к аналогичному периоду в 2021 году. В топ товаров попали БАДы и фармацевтические препараты, электронная и бытовая техника, мебель, товары для дома и дачи, детские товары, одежда и обувь.

«Люди по своей природе не любят совершать лишних телодвижений, поэтому интернет-магазины постепенно теснят торговые точки в офлайне. Преимущества: удобство, минимальные временные и энергозатраты. Пара кликов, и нужная вещь в корзине. Никаких очередей и лишних контактов с людьми», — сказал web-разработчик Digital агентства Zavod Денис Попов.

С повышением спроса на покупки в интернете рынок электронной коммерции значительно вырос: в 2021 году он составил более 8,5 миллиарда рублей. Осознавая перспективы онлайн-продаж, предприниматели всё чаще создают свои сайты с товарами. Однако многие из них на практике сталкиваются с тем, что не каждый интернет-магазин становится прибыльным.

«Далеко не любой онлайн-магазин продаёт. Пользователи стали искушёнными. То, что работало лет пять назад, уже никого не удивит. Если сайт, который вы создали в 2015 году и считали пределом совершенства, стал приносить меньше денег, и не помогает даже контекстная реклама, значит, настало время что-то менять — и срочно», — отметил специалист.

По словам Дениса Попова, есть «рычаги влияния», которые помогают склонить пользователей к покупке. Например, продуманные сценарии поведения и потребности клиентов — залог удобного интерфейса. А, как известно, чем меньше действий требуется, тем выше вероятность покупки.

«Трендовый дизайн в сочетании с фишками бренда цепляет внимание, продуманный фото- и видеоконтент его удерживает. Чёткий и структурированный текст без воды помогает достичь понимания и подтолкнуть к совершению целевого действия... Продолжать можно долго. Но если сайт провисает хотя бы в нескольких пунктах, то вероятность, что продукт купят у конкурентов, выше. Ведь у пользователей только одна возможность познакомиться с компанией и продуктами — визуальное восприятие», — объяснил разработчик.

Ещё один нюанс — предварительные исследования рынка, конкурентов и целевой аудитории. Без этих трёх столпов вы, скорее всего, не сможете продумать сценарии, триггеры, УТП и тому подобное. А значит, рискуете получить просто красивую картинку, которая будет радовать глаз, но не кошелёк.

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