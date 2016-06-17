Продажу еды, лекарств и алкоголя через интернет могут разрешить в России

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Продажу лекарств, еды и алкоголя через интернет могут разрешить в России в ближайшее время, сообщают 17 июня "Известия".

По информации издания, в правительстве готовятся документы, которые позволят отечественным компаниям дистанционным способом осуществлять продажу продуктов питания, алкогольных напитков и различных лекарственных препаратов.

Компании смогут торговать своими товарами не только на внутреннем рынке, но и экспортировать свою продукцию в международных посылках.

В Министерстве экономического развития, как отмечают "Известия", положительно относятся к электронной продаже товаров.

"Продвижение дистанционной торговли может положительно отразиться на уровне конкуренции на товарных рынках и стать одним из основных драйверов развития малого и среднего предпринимательства в будущем", - подчеркнули в ведомстве.