Прогноз "исчезновения" России с рынка нефти вызвал сомнения в Совфеде

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что у него вызывают недоумение слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда о том, что в России через 19 лет может прекратиться добыча нефти, сообщает "РИА Новости".

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Экономика Саудовский принц предрек "исчезновение" России с рынка нефти

По мнению наследного принца Саудовской Аравии, в будущем многие страны-экспортеры нефти, в том числе Китай и Россия, уйдут с рынка. При этом у самой арабской страны в этом плане нет никаких рисков, полагает принц.

"Я не знаю, на чем обоснован этот прогноз. В России большой процент неподтвержденных нефтяных запасов", - прокомментировал Калашников.

При этом сенатор согласен, что во всем мире сокращаются объемы разведанных месторождений, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе, сланцевая нефть.

Калашников отметил, что Саудовская Аравия имеет более "легкую" нефть, в отличие от России, себестоимость добычи одного барреля нефти значительно ниже.

"У Саудовской Аравии есть хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются", - добавил сенатор, отметив, что заявление принца "не окажет никакого влияния на текущий рынок нефтепродуктов".