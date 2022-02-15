Программисты и инженеры попали в топ самых высокооплачиваемых вакансий февраля в Барнауле

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями февраля в Барнауле стали должности программистов и руководителей среднего звена. Также в топ попали менеджеры по продажам, инженеры и квалифицированные рабочие, сообщает “Толк” со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

На должности врача самые высокие зарплаты предлагали в Хабаровске и Томске. Лучшие условия для финансовых руководителей — в Астрахани, Кирове и Пензе.

В Тюмени больше всего предлагали руководителю службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. В топ по Хабаровску попал заместитель начальника отдела капитального строительства, в Ярославле — менеджер по фармацевтическому порядку и лицензированию, в Оренбурге — начальник отдела маркетинга и рекламы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае самая высокая зарплата отмечена у занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 52 206 рублей. Добытчики полезных ископаемых зарабатывали 45 418 рублей, работники металлургического производства — 40 080 рублей.

Хуже всех платили производителям бумаги и бумажных изделий — 17 132 рубля. Средняя зарплата на производстве мебели составила 18 743 рубля, в сфере полиграфии — 19 518 рублей.