Программу льготного автокредитования в России планируют свернуть

Правительство России решило свернуть программу льготного автокредитования. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Чиновники отозвали выделенные банкам лимиты финансирования", – отмечают собеседники издания.

Указывается, что программу планировали запустить перед началом выборов в Госдуму, но эксперты уверены в том, что авторынок уже перегрет.

В результате из-за дефицита машин льготное финансирование решено приостановить.

Источники в автоконцернах назвали это решение ожидаемым и удивились только тому, что чиновники вообще анонсировали эту программу.

Ранее сообщалось, что 48,4% российских домохозяйств имеют в своём распоряжении легковой автомобиль, у 50,3% – нет личной машины. При этом 51,7% тех семей, у которых нет транспортного средства, даже при желании не смогут его купить из-за отсутствия денег. Ещё 39,4% заявили, что не смогут приобрести легковушку по другой причине, а 9% – могли бы купить за свой счёт или взаймы.