Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит с российского рынка

Шведская компания Essity, производящая предметы личной гигиены, в скором времени покинет российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на комментарии к отчёту за первый квартал 2022 года. В России эта компания производит товары под брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон (147 млн долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сообщил глава компании Магнус Грот.

В компании сообщили о повышении цен на свою продукцию во всём мире, и в ближайшее время собираются поднять их ещё как минимум один раз.

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На территории России Essity владеет тремя фабриками, на которых трудятся около 1300 сотрудников.

В марте-апреле 2022 года об уходе из России или приостановке своей деятельности на российском рынке заявило большое число крупных международных компаний, таких как Microsoft, Intel, IKEA, Volvo, Henkel и многие другие. Это связано с продолжающейся специальной военной операцией, проводимой Россией на территории Украины. Спецоперацию осудили страны Евросоюза, США, Канада и ряд других государств и ввели в отношении России несколько пакетов экономических санкций.

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