Производство без срывов. Как российский завод обеспечивает аграрный сектор импортозамещающим оборудованием

Сейчас многие российские предприятия пересматривают свои логистические цепочки, делая акцент на импортозамещение и поиск новых поставщиков оборудования. Важной задачей стало найти достойную замену станков и их комплектующих без ущерба качеству производства и по доступной цене. Аграрный комплекс в таком случае может обратиться к заводу ROMAX, который заменяет импортные элеваторы и зерноперерабатывающие комплексы, а также их запчасти.

Завод ROMAX производит полный спектр элеваторного оборудования: силосы хранения (4,5-24 458 куб. м), зерноочистительные машины (50-400 т/ч), зерносушильное оборудование (20-250 т/ч), конвейеры ковшовые, цепные, скребковые (5-1000 т/ч), самотечное оборудование (200-400 мм), системы аспирации и металлоконструкции. Это делает завод одним из крупнейших в России и Европе в данной отрасли.

Также ROMAX выполняет заказы предприятий смежных областей — например, нефтехимии, гражданского и промышленного строительства. Парк оборудования для металлообработки включает в себя различные станки по раскрою металла, гибки металлоизделий, прокатных линий, сварочных участков и многого другого, что позволяет выполнять весь цикл работ в одном месте.

ROMAX вкладывает сотни миллионов рублей в разработку и внедрение высокотехнологичного оснащения. Весь производственный процесс проходит на современных конвейерных линиях с роботизированным оборудованием. Ежегодно с конвейера сходят до тысячи единиц зерноочистительных машин, до 700 тысяч кубометров силосного хранения, до тысячи транспортных магистралей, до пяти тысяч тонн металлоконструкций.

Завод площадью около 20 тысяч квадратных метров оснащён высокоточными и высокопроизводительными станками. Собственные складские помещения на площади около 25 тысяч «квадратов» для хранения готовой продукции обеспечивают гибкие условия отгрузки.

За логистику отвечает официальный дилер — компания «Алтайский мукомол», которая занимается поставками и монтажом для зерноперерабатывающих предприятий: элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых заводов, семенных линий. Только за последний год ROMAX и «Алтайский мукомол» реализовали 69 проектов на территории Алтайского края.

«Благодаря заводу ROMAX и дилеру „Алтайский мукомол“, срывов производства из-за санкций в аграрном секторе не будет. Качественное элеваторное оборудование на ваших предприятиях будет работать и приносить прибыль точно в срок», — заверили на предприятии.

ООО «Алтайский мукомол»

Адрес: г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, 2 этаж, офис 206

Тел.: +7(3852)58-47-01, 89059249933

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