Производство пищевых продуктов в Алтайском крае снизилось на 11% по итогам двух месяцев 2022 года

Сектор пищевой промышленности Алтайского края по итогам января-февраля 2022 года упал на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Согласно подсчётам ведомства, производство мяса и субпродуктов в регионе сократилось на 11,4%, мяса кур — на 22,3%, колбас — на 5,2%, мясных полуфабрикатов — на 13,6%, рыбы, в том числе консервов, — на 7,6%, плодоовощных консервов — на 13,4%, масел нерафинированных — на 9,4%, а рафинированных — на 14,5%, молока — на 6,5%, сыра — на 8,1%.

При этом наибольшее снижение наблюдается в производстве сахара — на 63,1%.

Напомним, по данным Алтайкрайстата на 18 марта, рост средней цены на сахар в регионе за месяц составил 37%. При этом в УФАС утверждают, что нарушений законодательства в этом нет. Проблема носит временный характер и вызвана лишь небывалым спросом. Однако покупатели продолжают жаловаться, что сахара в магазинах практически нет.