Прокурор предупредила пенсионеров об уголовной ответственности за обман при получении выплат

В России есть уголовная ответственность за получение пенсий обманным путём и сокрытие фактов, из-за которых выплаты должно быть приостановлены. Об этом напомнила преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кормилицыной, статья 159.2 Уголовного кодекса РФ регламентирует ответственность за хищение в сфере социальных выплат. Она регулирует предоставление заведомо недостоверных сведений, позволяющих получить определённую выплату. Также и умалчивание о фактах, из-за которых выплаты должны прекратиться, оценивается как пассивный обман.

К числу нарушений относятся случаи, когда когда гражданин получает доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, не уведомляя ПФР о том, что иждивенец в действительности получил работу. Запрещено также получать определённые виды доплат и при этом работать.

Также обманом считается утаивание информации о смене места жительства, поскольку льготы бывают региональные и федеральные. Нужно уведомлять и о переезде в другую страну.

«Есть пенсионеры, получающие доплату от ПФР, когда на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи, и не уведомляющие ПФР о том, что иждивенец вдруг получил работу. Это ещё одно нарушение», — рассказала Кормилицына.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об индексации пенсий военных на 8,6%, выплаты пересчитают с 1 января 2022 года. С 1 февраля пенсии для неработающих россиян также проиндексировали на 8,6%.