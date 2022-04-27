Промсвязьбанк отметил рост интереса к услугам факторинга

Промсвязьбанк с начала года фиксирует положительную динамику спроса на факторинговые услуги. Судя по росту показателей корпоративного факторинга, этот финансовый инструмент часто используют для сокращения дебиторской задолженности и кассовых разрывов в различных отраслях.

Так, в корпоративном блоке, по предварительным итогам первого квартала, Промсвязьбанк отмечает двукратный рост операций по факторинговому обслуживанию энергетической, машиностроительной, транспортной и металлургической отраслей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В ИТ-секторе этот показатель увеличился на 70%, в непродовольственной рознице — на 25%.

Из-за экономической обстановки сроки логистики меняются, а рынок товарных отсрочек растёт. Это и определяет перспективы востребованности инструментов факторинга. Промсвязьбанк поддерживает динамичный рост факторингового портфеля за счёт технологичных решений, высокого качества и количества цифровых сервисов, а также постоянного обновления линейки продуктов. По итогам 2021 года банк вошёл в топ-5 рейтинга факторинговых компаний России.

В сегменте малого и среднего бизнеса банк также отмечает рост показателей — с начала года было принято в два раза больше положительных решений по онлайн-факторингу, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объём средств в этот период составил 15 миллиардов рублей. При этом треть этой суммы пришлась на решения, принятые в первой половине марта, что говорит об актуальности услуги в изменившейся экономической обстановке.

Онлайн-факторинг популярен тем, что позволяет бизнесу всего по двум документам меньше чем за час получить решение о финансировании. По прогнозам банка, спрос на онлайн-факторинг продолжит расти, так как он значительно облегчает ведение бизнеса и обеспечивает оперативное финансирование без увеличения долговой нагрузки. У малого и среднего бизнеса также есть возможность дистанционно получить в Промсвязьбанке решение о рефинансировании задолженности по факторингу у другого фактора на сумму до 300 миллионов рублей. Услуга занимает не более двух часов.

В 2022 году Промсвязьбанк ожидает дальнейший рост доли автоматического принятия решений по факторинговому финансированию в цифровом канале продаж. Также банк планирует увеличить количество дебиторов, работающих на локальных региональных рынках, нарастить объёмы факторинга в секторе Commodity и в области ABL (Asset Basset Lending), когда риск принимается на стоимость актива, а не на финансовое состояние клиентов.

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