Просто так раздать деньги: Путин "защитил" свои нацпроекты

Национальные проекты исполнить можно и нужно, это поможет стране сделать прорыв. Об этом Владимир Путин сказал на ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

"Нам нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого нет будущего. Как это сделать? Просто так раздать деньги, и всё? Мы весь 2017 год формулировали задачи и искали ресурсы. На нацпроекты будет выделено 20,8 трлн рублей, плюс 6,5 трлн на развитие инфраструктуры", — сказал президент.

Владимир Путин признал, что вопросы по контролю над исполнением действительно есть, есть проблемы. Но регионы должны быть настроены на исполнение нацпроектов.

"Если кто-то чувствует, что не в состоянии, то пусть освободит место для тех, кто готов работать. Но я таких не вижу", — добавил руководитель страны.