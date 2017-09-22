Прожиточный минимум в России перевалил за 10 тысяч рублей
Во втором квартале этого года прожиточный минимум вырос на 4,2%
22 сентября 2017, 08:50
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2017 года вырос на 4,2%, сообщается на сайте правительства РФ.
Таким образом, прожиточный минимум определен в размере 10 329 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 11 163 рубля, пенсионеров — 8506 рублей, детей — 10 160 рублей.
Напомним, что в I квартале этого года прожиточный минимум составлял 9909 рублей.
Как ранее сообщало ИА "Амител", величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года в Алтайском крае составила в среднем на душу населения 9359 рублей. Этот показатель увеличился к первому кварталу текущего года на 368 рублей (4,1 %).
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