Прожиточный минимум в России перевалил за 10 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2017 года вырос на 4,2%, сообщается на сайте правительства РФ.

Таким образом, прожиточный минимум определен в размере 10 329 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 11 163 рубля, пенсионеров — 8506 рублей, детей — 10 160 рублей.

Напомним, что в I квартале этого года прожиточный минимум составлял 9909 рублей.

Как ранее сообщало ИА "Амител", величина прожиточного минимума за второй квартал 2017 года в Алтайском крае составила в среднем на душу населения 9359 рублей. Этот показатель увеличился к первому кварталу текущего года на 368 рублей (4,1 %).