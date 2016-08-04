Путин и Греф сошлись во мнении, что ипотеку лучше брать сейчас

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф при личной встрече сошлись во мнении, что гражданам России не стоит ждать снижения ставки по жилищному кредитованию и брать ипотеку уже сейчас.



По словам господина Грефа, ипотечные ставки в стране уже в 2017 году могут опуститься ниже 11%. В ответ на это президент отметил: "Лучше не ждать 11, потому что все таки инфляционные процессы развиваются и так далее, поэтому кто хочет и готов, это лучше делать сейчас".



Глава Сбербанка в свою очередь выразил солидарность с российским лидером. "Вы абсолютно правы, потому что всегда в любом экономическом процессе две составляющие: ипотека будет дешевле, но жилье будет сразу же расти в цене", - цитирует Грефа пресс-служба Кремля.



Герман Греф добавил, что сейчас, пожалуй, один из наиболее правильных моментов, "когда ипотека уже дешева и жилье еще очень дешево".

