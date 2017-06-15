Путин: история показывает, что мы всегда жили под санкциями

Фото: пресс-служба Кремля

История России показывает, что страна практически всегда жила под определенным давлением, заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

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Так, отвечая на вопрос, готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями, глава государства сказал: "История показывает, что мы так и жили".

"Это было на протяжении всей нашей истории. Здесь нет ничего удивительного", - отметил Путин, напомнив, что буквально накануне в сенате США опять возник законопроект о новых экономических ограничениях в отношении РФ.

"В связи с чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях?" - задался вопросом президент.

С одной стороны, по его мнению, это свидетельство продолжающейся борьбы в самих Штатах, а с другой, это вписывается в давний тренд сдерживания России.