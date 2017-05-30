Путин наказал планировать экономическое развитие России реалистично

Планы экономического развития России должны быть ясными и реалистичными, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

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"Планы экономического развития страны должны быть ясными и реалистичными, наилучшим образом отвечать нынешним и перспективным вызовам, отражать интересы людей и единство взглядов государства, деловых кругов, институтов гражданского общества", - сказал Путин.

По его словам, важно сделать ставку на улучшение делового климата и рост конкурентоспособности российской экономики, на повышение производительности труда и эффективности крупных инвестиционных проектов, на развитие малого и среднего бизнеса, наращивание объемов несырьевого экспорта, а также на формирование новых точек роста в регионах.

Президент также назвал готовящийся план правительства по экономическому развитию на 2017-2025 годы ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики страны.