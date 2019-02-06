Путин назвал комиссию при безналичных расчетах квазиналогом

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Деловой России", говоря о больших комиссиях за эквайринг, раскритиковал завышенный тариф за обслуживание безналичных расчетов в магазинах, назвав их квазиналогом, сообщает РИА "Новости".

Основная часть размера эквайринга – это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF). В России IRF один из самых высоких в мире, причем его размер не пересматривался последние 25 лет.

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Путин отметил, что в ряде стран комиссия составляет 0,3%, а в некоторых она еще ниже – 0,2% для дебетовых карт. В России же комиссия равняется 3%.

"Конечно, это слишком много. И конечно, это квазиналог. Электронная торговля развивается быстро, гигантскими темпами, просто гигантскими. Поэтому здесь запретами ничего не сделаешь. Это будет просто ограничитель роста", – подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что участники форума, присутствующие на заседании, будут на это реагировать.

"Во всяком случае, это будет являться предметом нашего обсуждения с привлечением бизнес-сообщества", – заключил Путин.