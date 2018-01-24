Путин: низкая инфляция позволяет снижать ставки по ипотеке
По словам президента, темпы снижения инфляции позволяют руководству Центробанка снижать ключевую ставку
Рекордно низкая инфляция предоставляет возможность уменьшать ипотечные ставки, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Заявление российского лидера прозвучало в ходе его рабочей поездки в Уфу при ответе на вопросы работников ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".
"Они снижаются постоянно. У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая", - отметил президент.
По словам Путина, темпы снижения инфляции позволяют руководству Центробанка снижать ключевую ставку, что влечет и уменьшение других показателей по ставкам.