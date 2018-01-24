Путин: низкая инфляция позволяет снижать ставки по ипотеке

Рекордно низкая инфляция предоставляет возможность уменьшать ипотечные ставки, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Заявление российского лидера прозвучало в ходе его рабочей поездки в Уфу при ответе на вопросы работников ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация - Уфимское моторостроительное производственное объединение".

"Они снижаются постоянно. У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года - 9,75% средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая", - отметил президент.

По словам Путина, темпы снижения инфляции позволяют руководству Центробанка снижать ключевую ставку, что влечет и уменьшение других показателей по ставкам.