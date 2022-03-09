Путин подписал ряд законов об амнистии капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает сроки освобождения участников амнистии капиталов от ответственности за экономические преступления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесены в статью 76.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов теперь распространятся на деяния, совершённые до 1 января 2022 года. В предыдущей редакции УК был установлен срок 1 января 2019 года. Речь идёт о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т.д.

Как отмечал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, реализация положений этого закона будет способствовать гуманизации.