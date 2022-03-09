Путин подписал ряд законов об амнистии капитала
Изменения будут внесены в ряд статей уголовного кодекса, которые касаются экономических преступлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает сроки освобождения участников амнистии капиталов от ответственности за экономические преступления. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 76.1 Уголовного кодекса (УК) РФ. Освобождение от уголовной ответственности в рамках амнистии капиталов теперь распространятся на деяния, совершённые до 1 января 2022 года. В предыдущей редакции УК был установлен срок 1 января 2019 года. Речь идёт о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т.д.
Как отмечал руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, реализация положений этого закона будет способствовать гуманизации.