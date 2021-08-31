Путин подписал указ о единовременной выплате военным и правоохранителям
Размер пособия составит 15 тысяч рублей
31 августа 2021, 16:58, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей для военных и правоохранителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.
Во вторую – прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.
Деньги поступят на счета получателей в сентябре.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты пенсионеры получат на карты 2 сентября. Всего матпомощь получат около 43 миллионов человек.
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