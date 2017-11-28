Путин пообещал ввести ежемесячную выплату на рождение первенца

Президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей заявил, что в России введут ежемесячную выплату на рождение первенца, сообщает РИА "Новости".

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Вопрос дня Как получить и на что потратить региональный маткапитал в Алтайском крае

Пособие будет зависеть от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в конкретном регионе. В среднем размер выплаты составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году - 10836 рублей, в 2020 - 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной. Нововведение вступит в силу с января. Общие расходы на программу составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

Отмечается, что введение выплат станет лишь одной из новых мер по поддержке российских семей.

"Нужна активная, последовательная работа по всем направлениям - и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", - отметил Путин.

Он также предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить возможности его использования.

Также президент высказался за запуск специальной программы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх шести процентов годовых.

Кроме того, Путин призвал повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям. Он поручил правительству вместе с регионами проработать график реконструкции детских поликлиник - на это потребуется 50 миллиардов рублей.