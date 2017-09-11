Путин порекомендовал сделать "прожиточный МРОТ" не позднее 2019 года

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% и не позднее 2019 года уравнять их, сообщает РИА "Новости".

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"Нам нужно решить принципиальную задачу - довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума, нужно уравнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан", - сказал президент.

Путин отметил, что понимает "внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве", и коллег, которые защищают различные точки зрения, "потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса".

Вместе с тем, по его словам, довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума необходимо как можно скорее, исходя из возможностей бюджета.

Путин поручил внести соответствующее предложение в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Сейчас МРОТ составляет 7,8 тысячи рублей - почти 72% от прожиточного минимума (9889 рублей в месяц). В апреле премьер Дмитрий Медведев заявил, что повысить МРОТ до прожиточного минимума удастся в ближайшие несколько лет.