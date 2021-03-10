Путин поручил доложить ему о ситуации с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию с зарплатами бюджетников и доложить о результатах до 20 апреля 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", – говорится в тексте поручений.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. Глава государства подчеркнул, что нужно оперативно и внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом. Он отметил, что внимание необходимо обратить на все сферы.