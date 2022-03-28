Путин поручил выделить ещё не менее 120 млрд рублей на строительство дорог в регионах в 2022 году
Президент дал поручение правительству
28 марта 2022, 15:48, Никита Черников
Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделить не меньше 120 млрд рублей на строительство и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значений. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поручение должно быть выполнено до 15 мая 2022 года. Ответственный — председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, 28 марта Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки и реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли.
Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12%
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