Путин поручил выделить ещё не менее 120 млрд рублей на строительство дорог в регионах в 2022 году

Владимир Путин поручил кабмину дополнительно выделить не меньше 120 млрд рублей на строительство и ремонт автодорог регионального, межмуниципального и местного значений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 15 мая 2022 года. Ответственный — председатель правительства Михаил Мишустин.

Напомним, 28 марта Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки и реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли.