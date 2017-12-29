Путин продлил на шесть месяцев срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии в следующем году на полгода - с 240 до 246 месяцев. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на опубликованный на официальном портале правовой информации документ.

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый из расчета ее размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев", — цитирует газета указ.

Уточняется, что закон вступит в силу 1 января грядущего года.

В этом году ожидаемый период выплаты накопительной части пенсии установили в 240 месяцев, напоминает издание.

Газета добавляет, что продлить сроки выплат предложил Минтруд РФ. Цель продления заключается в "постепенном доведении ежегодного устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии".

Новые условия затронут тех, кому пенсия будет назначаться в следующем году.