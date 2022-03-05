Путин рассказал, как в период санкций будут платить пенсии и пособия

Президент России Владимир Путин заверил, что все пенсии и социальные пособия в стране будут индексироваться по плану. Об этом глава государства рассказал на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», — сказал Путин.

Также президент пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет. Он отметил, что соответствующий план уже выработан. Сегодня, 5 марта, Путин осуждал эти меры с Министерством финансов, социальным блоком и своей администрацией.

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Общество Путин пообещал новые меры поддержки семьям с детьми

Кроме этого, на встрече глава государства рассказал, что в России не будет введено военное положение. Президент отметил, что в условиях санкций единственный выход для российской экономики — максимальная экономическая свобода. Путин назвал хорошей идеей прекратить уголовное преследование по экономическим преступлениям, особенно если возмещён ущерб.