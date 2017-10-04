Путин с радостью заявил о восстановлении уровня доходов россиян

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя"заявил о том, что реальные доходы россиян начали восстанавливаться, пишут "Ведомости".

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"Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", - сказал Путин, подчеркнув необходимость реформ в сфере социальной политики.

"Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что правительство знает о существующих проблемах и понимает, что нужно делать.

Путин отметил, что экономика России восстанавливается, растут ВВП и промышленное производство, а инфляция и безработица показывают минимумы.

19 сентября Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян с января по август этого года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в августе выросла на 3,7%. С начала года и по август рост показателя в реальном выражении составил 2,9%, в номинальном - 7,2%.