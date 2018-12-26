Путин увеличил россиянам МРОТ на 117 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума — 11 280 рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Экономика Коммунисты предложили увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей

Закон вступает в силу 1 января. Повышение составило 117 рублей.

Расходы организаций в связи с повышением МРОТ составят 13,7 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который Госдума приняла 11 декабря на пленарном заседании.

В прошлый раз МРОТ повышали в мае. Тогда его увеличили до 11 163 рублей.

МРОТ достиг уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения по итогам второго квартала 2017 года.