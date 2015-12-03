Путин запустил первую цепь энергомоста в Крым. Видео
Полуостров получил 200 мегаватт. Вторую цепь планируется запустить к 15 декабря. Всего их строится четыре.
''Мы делаем сейчас большое дело, запускаем первую нитку энергомоста. 200 мегаватт Крым получит уже сейчас'', – цитирует президента ''Комсомольская правда''.
Вторую цепь планируют запустить к 15 декабря – еще 200 мегаватт. Всего на полуострове строится четыре нитки. К маю по ним будет поступать более 600 мегаватт. Это больше, чем закупалось на Украине.
''Хочу поблагодарить всех энергетиков, строителей за то, что вы это сделали; руководство Крыма и Севастополя за то, что быстро подключились, работали с людьми напрямую. Работа ещё далеко не вся завершена, впереди ещё много этапов, но я исхожу из того, что всё будет сделано в срок и на высоком уровне'', – цитирует главу государства новостной портал Life News.
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В ночь на 22 ноября украинские активисты провели энергетическую блокаду: они подорвали опоры линий электропередачи, которые поставляли электроэнергию на полуостров. Крым оказался полностью обесточен.