Путин запустил первую цепь энергомоста в Крым. Видео

Президент РФприбыл в "Крымэнерго" в среду, 2 декабря, где принял участие в запуске первой цепи энергомоста на полуостров из Кубани, сообщает РИА "Новости ''.

''Мы делаем сейчас большое дело, запускаем первую нитку энергомоста. 200 мегаватт Крым получит уже сейчас'', – цитирует президента ''Комсомольская правда''.

Вторую цепь планируют запустить к 15 декабря – еще 200 мегаватт. Всего на полуострове строится четыре нитки. К маю по ним будет поступать более 600 мегаватт. Это больше, чем закупалось на Украине.

''Хочу поблагодарить всех энергетиков, строителей за то, что вы это сделали; руководство Крыма и Севастополя за то, что быстро подключились, работали с людьми напрямую. Работа ещё далеко не вся завершена, впереди ещё много этапов, но я исхожу из того, что всё будет сделано в срок и на высоком уровне'', – цитирует главу государства новостной портал Life News.

Читайте также: СМИ: на Украине восстановили ЛЭП, но электроэнергию в Крым не подадут



В ночь на 22 ноября украинские активисты провели энергетическую блокаду: они подорвали опоры линий электропередачи, которые поставляли электроэнергию на полуостров. Крым оказался полностью обесточен.