Путин заявил, что до конца 2018 года налоги расти не будут

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до конца 2018 года налоги расти не будут.

"Мы договаривались о том, что, собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. В целом по основным налогам это выдерживается", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Также президент призвал обратить внимание на ряд неэффективных налогов, в том числе на капремонт, и решить проблему накопленной налоговой задолженности.