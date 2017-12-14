Путин заявил, что до конца 2018 года налоги расти не будут
Президент России отвечает на вопросы журналистов в Москве
14 декабря 2017, 20:16
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что до конца 2018 года налоги расти не будут.
"Мы договаривались о том, что, собственно, налоги до конца 2018 года расти не будут. В целом по основным налогам это выдерживается", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
Также президент призвал обратить внимание на ряд неэффективных налогов, в том числе на капремонт, и решить проблему накопленной налоговой задолженности.
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