Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против России

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Пять европейских стран также решили продлить санкции в отношении России. Речь идет о таких странах, как Украина, Черногория, Албания, Лихтенштейн, Норвегия, пишет "Российская газета".

В документе, который опубликован на сайте Совета Евросоюза, говорится, что эти государства намерены "обеспечить соответствие их национальной политики этому решению Совета".

Речь идет о принятом 15 сентября решении Совета Евросоюза продлить санкции в отношении физических и юридических лиц России и Украины, которые включают в себя замораживание активов и запрет на поездки в отношении 146 лиц и 37 организаций. Эти санкции будут длиться пока до середины марта следующего года.