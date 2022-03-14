Рабочая группа Бийского «Водоканала» за три месяца улучшила условия труда на производстве

На Бийском «Водоканале» подвели промежуточные итоги трёх месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда», который реализован при поддержке экспертов Регионального центра компетенций.

При анализе пилотного потока рабочая группа выявила 21 проблему. На этом участке в ходе проекта создали эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу производственный анализ. Также команда составила матрицу компетенций, проанализировала навыки и умения каждого сотрудника. Группа продолжает анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ), автомобиля аварийной бригады.

На совещании с сотрудниками руководитель проектного офиса Юлия Кузовлева презентовала промежуточные результаты проекта и план мероприятий по достижению целей. Заместитель главного инженера Евгений Савенко отметил важность проделанной работы, которая помогла взглянуть на привычные процессы под новым углом. Участников рабочей группы наградили грамотами и ценными подарками.

В следующие три месяца команде проекта предстоит работа по реализации плана мероприятий, направленных на достижение целевого состояния пилотного потока, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия, а также проведение конкурса по системе 5С на производстве.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.