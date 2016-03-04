Работу онлайн-кинотеатров предложили ограничить в России

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"Медиа-Коммуникационный союз" (МКС) подготовил законопроект, который ограничит работу онлайн-кинотеатров в России, в том числе иностранных, пишет "Ведомости".

Авторы проекта предлагают разрешить организовывать и управлять такими сервисами, которые будут работать на территории РФ, только российским юрлицам или гражданам России. Компании должны будут уведомлять о своей работе Роскомнадзор, а он в свою очередь будет вести реестр этих сервисов.

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Согласно законопроекту, владельцев онлайн-кинотеатров обяжут не распространять запрещенную информацию, хранить данные на территории России, а также обеспечить доступ к контенту по всей стране (и в Крыму тоже).

При этом не менее 80% контента сервисов должно транслироваться на русском языке, а в каталогах онлайн-кинотеатров должно присутствовать не менее 30% российских фильмов и сериалов.

Также все сервисы будут обязаны распространять только те фильмы, которые имеют прокатное удостоверение в России.

Если онлайн-видеосервис не захочет выполнять требования закона, российские операторы связи заблокируют к нему доступ, сказано в документе.

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Поводом для этой дискуссии стал выход в январе этого года на российский рынок (за исключением территории Крыма) американского онлайн-кинотеатра Netflix. Тогда поднялись вопросы о необходимости регулирования таких сервисов и защите российских игроков.

"Один из серьезнейших вызовов, которые я вижу для отрасли, это появление крупных международных платформ, которые будут предоставлять услуги для той самой аудитории, которая (является) самым сладким куском пирога, - это аудитория, которая в состоянии платить за контент", - сказал в январе председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Интерфакс" напоминает, что в январе Роскомнадзор в письме Netflix потребовал локализовать базы персональных данных российских пользователей, которые собирает ресурс, на территории РФ. Также глава ведомства Александр Жаров заявил, что "раз услуга Netflix платная, комппания должна платить налоги на территории России". Также он заключил, что "сфера, где работают такие крупные транснациональные игроки, должна регулироваться. Все сервисы должны иметь равные права и возможности",