Ради пенсионеров на Украине предложили легализовать проституцию и марихуану

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Инициативу о легализации проституции, игорного бизнеса и марихуаны для увеличения поступления в Пенсионный фонд выдвинула гендиректор Украинской федерации страхования Галина Третьякова, передает ТАСС.

Говоря о механизме повышения поступления в ПФ, он отметила: "Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет".

Принимая тот факт, что это может звучать провокационна, госпожа Третьякова отметила, что в легальное поле целесообразно ввести и проституцию, и игорный бизнес, и выращивание марихуаны.

Отметим, что речь о легализации услуг интимного характера, а также выведении в законное поле деятельности казино на Украине уже велась, но практических решений до сих пор так и не было принято.