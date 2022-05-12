Расходная часть бюджета Алтайского края выросла в два раза за последние пять лет

Расходы краевого бюджета Алтайского края в 2022 году могут превысить 200 млрд рублей. Как заявил глава региона Виктор Томенко на заседании краевого правительства, расходная часть региональной казны за пять лет практически удвоилась.

Информацию об исполнении краевого бюджета представил министр финансов Алтайского края Данил Ситников, сообщает пресс-служба регионального правительства. По итогам первого квартала текущего года краевой бюджет исполнен по доходам в сумме 33,6 млрд рублей, по расходам — 30,4 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 12% и 4% соответственно.

Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 17,5 млрд рублей (+14%), поступление финансовой помощи из федерального бюджета — 15,8 млрд рублей (+9%).

Сейчас в полном объёме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, на осуществление социальных выплат населению, на оплату коммунальных услуг, потреблённых учреждениями бюджетной сферы. Объём переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчётном периоде составил 8,1 млрд рублей.

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Кроме того, были рассмотрены вопросы о финансировании реализации инфраструктурных проектов, а также о заработной плате и принятых в настоящее время решениях. Ситников отметил, что финансирование заработной платы является приоритетным направлением деятельности краевого правительства. Сейчас предусмотрена индексация консолидированного фонда оплаты труда работников бюджетной сферы со средним темпом 15% к исполнению за 2021 год. Также проводится системная работа по увеличению гарантированной части оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках фонда оплаты труда.

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Томенко обратил особое внимание на расходную часть консолидированного бюджета Алтайского края на 2022 год — этот показатель вырос до 195 миллиардов рублей. По итогам 2017 года расходная часть бюджета не превышала 100 миллиардов. С учётом дальнейших решений властей в текущем году расходы краевой казны могут превысить 200 миллиардов рублей.