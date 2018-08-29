Расходы бюджета на скоростную магистраль в Грозный оценили в 336 миллиардов

На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Краснодар - Грозный потребуется 336 миллиардов рублей из бюджета, а также еще 869 миллиардов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, сообщает РБК со ссылкой на копию паспорта федерального проекта по строительству ВСМ.

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В Минтрансе подсчитали, что полная стоимость строительства составит 1,2 триллиона рублей. Выделять бюджетные деньги на ВСМ начнут с 2020 года, следует из документа.

Минтранс курирует проект. Документы для паспорта составили в Минэкономразвития.

В конце июля стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина построить ВСМ от Краснодара до Грозного в рамках проекта РЖД по строительству железной дороги Москва - Адлер. Он предложил начать эту дорогу с участка Ростов-на-Дону - Краснодар и присоединить к нему транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы. Возможными источниками финансирования проекта в Чечне назвали средства федерального бюджета и деньги инвестфондов, вкладывающихся в инфраструктуру. Минтранс эту идею поддержал.