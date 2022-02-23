Размер потребкредита на Алтае растет быстрее, чем в остальных регионах

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные о динамике роста размера выданных потребительских кредитов в январе 2022 года в 30 регионах с наибольшим объёмом кредитования. Наивысшее значение оказалось в Алтайском крае — 14,7% за год.

Так, на январь 2021 года средняя сумма займа потребителям составляла 159 810 рублей, тогда как год спустя она была на уровне 183 285 рублей. По сумме среднего потребкредита регион занимает 28 место в списке.

Также высокая динамика отмечается в Краснодарском крае (+9,8%, до 201 763 рублей), Нижегородской области (+9,7%, 198 805 рублей) и Ростовской области (+8,8%, 192 632 рубля. Наибольший средний размер кредита отмечается в Москве (486 139 рублей) и Санкт-Петербурге (356 198 рублей).