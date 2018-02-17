Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов

Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал $300 миллионов в мессенджер Telegram, сообщают "Ведомости".

Издание пишет, что Абрамович стал одним из первых инвесторов. Ранее сообщалось, что первым российским инвестором Telegram стал глава компании Qiwi Сергей Солонин.

Напомним, создатель мессенджера Павел Дуров объявил о сборе вложений для создания криптовалюты. Инвесторы получат право на токены, когда заработает собственный блокчейн Telegram Open Network.