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Роман Абрамович инвестировал в Telegram $300 миллионов

Абрамович был одним из граждан России, получивших право вложить свои инвестиции

17 февраля 2018, 18:05

Российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал $300 миллионов в мессенджер Telegram, сообщают "Ведомости".

Издание пишет, что Абрамович стал одним из первых инвесторов. Ранее сообщалось, что первым российским инвестором Telegram стал глава компании Qiwi Сергей Солонин

Напомним, создатель мессенджера Павел Дуров объявил о сборе вложений для создания криптовалюты. Инвесторы получат право на токены, когда заработает собственный блокчейн Telegram Open Network.

Дуров прокомментировал публикацию

Дуров прокомментировал публикацию "экс-сотрудника Telegram"

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