"Роскосмос" подписал контракт на строительство второй очереди Восточного

Фото: mks-onlain.ru

"Роскосмос" подписал контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный. Объем капиталовложений равен 38,7 миллиарда рублей. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу компании Дмитрия Рогозина.

Вторая очередь космодрома нужна для подготовки запусков тяжелых ракет-носителей "Ангара" и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса "Амур".

Издание подчеркивает, что сроки начала строительства второй очереди не раз переносились. В начале августа в "Роскосмосе" заявляли, что контракт на выполнение работ будет подписан в августе, а начнутся они в сентябре.

Строительство космодрома в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, обеспечивающий РФ независимый доступ в космос. Возведение первого стартового комплекса под ракеты "Союз" завершилось в 2016 году, первый запуск состоялся 28 апреля того же года. Планируется, что тяжелую ракету "Ангара-А5" с нового объекта запустят в конце 2021 года.