Россельхозбанк на Алтае удвоил финансирование сезонных работ аграриев

С начала 2022 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал на сезонные работы более 10 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого год эта цифра едва превысила 4,8 млрд рублей.

На долю малого и среднего предпринимательства пришлось порядка 6 млрд рублей, что на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём льготного кредитования составил 90%.

Всё это стало возможным благодаря улучшению действующих условий кредитования и введению новых продуктов в 2022 году. В первую очередь, банк сократил сроки рассмотрения кредитных заявок для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских фермерских хозяйств до 1-3 дней благодаря использованию кредитного конвейера.

Также РСХБ упростил порядок рассмотрения кредитных заявок на суммы до 10 млн рублей, внедрил методику формирования одобренных решений.

Кроме того, с этого года доступна бизнес-карта для действующих заёмщиков и клиентов на расчётно-кассовом обслуживании. Она предоставляет лимит в размере до 1 млн рублей на срок до 12 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней. Выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

Глава крестьянского хозяйства из Косихинского района Алтайского края Анатолий Иванов получает кредиты по льготной ставке в Россельхозбанке уже 16-й год подряд.

«Всю жизнь работаю на земле, и мне нравится каждый год видеть плоды своего труда, строить планы и готовиться к новому урожаю. Рад, что и моя семья, и мои односельчане тоже находят в работе на земле глубокий смысл и делают свою работу хорошо. Мы все вместе выращиваем рожь, гречиху, злаковые и ещё около десятка зерновых, крупяных и масличных культур. Россельхозбанк — это единственный банк, с которым я сотрудничаю сейчас, и нашим партнёрским отношениям уже много лет. Вся современная сельскохозяйственная техника в хозяйстве была приобретена благодаря участию Россельхозбанка», — рассказал Анатолий Иванов.

С РСХБ фермер смог реализовать крупные инвестиционные проекты: построил элеваторный комплекс силосного типа, новые склады, сушилку, мастерскую, гараж и здание офиса.

«Берём и короткие кредиты на проведение сезонных работ. Льготные кредиты от Россельхозбанка я считаю лучшим инструментом для развития», — подытожил Иванов.

На финансирование сезонных работ идёт две трети от общей выдачи кредитов корпоративным клиентам банка, отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

«Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объём средств, работаем над доступностью заёмных ресурсов для аграриев. В этом году мы оптимизировали многие кредитные процессы и сократили сроки рассмотрения кредитных проектов для удобства наших клиентов, понимая, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы посевной или уборочной кампании», — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям микро, малого и среднего бизнеса России свыше 100 млрд рублей кредитных средств на цели проведения сезонных работ, на 32% превысив результат за аналогичный период прошлого года. При этом более 80% из них было предоставлено на льготных условиях. Заёмные средства используются на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей, кормов, ветеринарных препаратов, средств санитарии, защиты растений и прочего.

АО «Россельхозбанк»