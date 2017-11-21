Россельхознадзор запретил ввоз свинины и говядины из Бразилии

Россельхознадзор с 1 декабря запрещает ввозить в Россию свинину и говядину из Бразилии, сообщает "Коммерсант".

Такая мера принята из-за обнаружения в мясе рактопамина (используется как кормовая добавка для увеличения мышечной массы). В ведомстве отмечают, что запрещенные стимуляторы роста были найдены после проведения лабораторных исследований.

О том, что запрет может быть введен, сообщалось на прошлой неделе. Между тем сейчас на Бразилию приходится более 90% всего российского импорта свинины и 60–65% поставок говядины из дальнего зарубежья.