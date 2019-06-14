Россия и ЕС обсуждают возможность расчета в евро и рублях

Пресс-служба Еврокомиссии подтвердила ТАСС информацию об обсуждении возможности расчетов за энергоносители между Россией и Евросоюзом в евро и рублях.

"В ходе обсуждения с министром Силуановым заместитель председателя Шефчович коснулся этого рабочего документа и идеи создания рабочей группы, но решение не было принято, было согласовано только продолжение диалога на различных уровнях", – уточнили в ЕК.

Пресс-служба уточнила, что переговоры ведутся в рамках развития Европейского экономического и валютного союза.

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"Упомянутые вами вопросы обсуждались в ходе встречи в русле того, что заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис и еврокомиссар по экономике Пьер Московиси представили на пресс-конференции в среду. В тот же день мы опубликовали результаты консультаций, проведенных с участниками рынка в различных секторах, которые были призваны лучше объяснить, как еще больше повысить международную роль евро", – пояснили в Еврокомиссии.

Ожидается, что в дальнейшем будет сформирована рабочая группа, которая выработает практические этапы по смене валюты расчета между Россией и Евросоюзом.