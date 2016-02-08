Россия может стать крупнейшим экспортером пшеницы в мире в 2016 году, обогнав по этому показателю США и Канаду, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что в 2016 году российский экспорт может составить 23,5 млн тонн пшеницы, что на три процента больше, чем в 2015 году. В то же время канадский экспорт может составить 20,5 млн тонн, американский – 21,8 млн тонн, что составляет минимальный показатель почти за последние 45 лет. Газета объясняет снижение экспорта тем, что укрепление доллара повышает стоимость пшеницы из США для других стран, в то время как рост конкуренции снижает общую цену на зерно до минимального уровня за семь лет.

В этой связи "Коммерсантъ" напоминает заявление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева о том, что страна в течение пяти лет способна нарастить зерновой экспорт на пять-десять млн тонн. Кроме того, совсем недавно трейдеры и потребители зерна направляли в правительство РФ предложение об отмене экспортной пошлины на пшеницу, которая стала более существенной после девальвации рубля.