Россия начнет поставлять говядину в Турцию

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Россия и Турция договорились о поставках говядины из нашей страны на турецкий рынок, пишет портал Regnum.ru.

Скоро в Россию приедут турецкие специалисты, чтобы изучить систему ветеринарного надзора и проверок предприятий.

Также издание пишет, что в России рассматривается вопрос о поставках в Турцию еще баранины, мяса птицы и их субпродуктов, готовой мясной и молочной продукции.