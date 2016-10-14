Россия начнет поставлять говядину в Турцию
Скоро в Россию приедут турецкие специалисты для изучения ветеринарного надзора
14 октября 2016, 11:04
Фото: pixabay.com
Россия и Турция договорились о поставках говядины из нашей страны на турецкий рынок, пишет портал Regnum.ru.
Скоро в Россию приедут турецкие специалисты, чтобы изучить систему ветеринарного надзора и проверок предприятий.
Также издание пишет, что в России рассматривается вопрос о поставках в Турцию еще баранины, мяса птицы и их субпродуктов, готовой мясной и молочной продукции.
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