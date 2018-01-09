Россия не собирается прекращать членство в ВТО
Информация о возможном выходе РФ из ВТО появилась после претензий Европейского союза по поставкам свинины
Россия не собирается прекращать членство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с претензиями Европейского союза по поставкам свинины. Об этом пишет РИА "Новости".
В Минэкономразвития пояснили, что запрос Евросоюза не подразумевает никаких штрафных санкций или компенсации уже понесенных истцом потерь. Истец может получить право только на приостановление своих уступок.
Кроме этого, в министерстве заявили, что претензии являются необоснованными. Это связано с тем, что Россия выполнила все требования ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из Евросоюза, введенных в связи с африканской чумой свиней (АЧС).
Напомним, информация о возможном выходе России из ВТО появилась после того, как первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил о такой возможности.
Ранее в СМИ появилась информация, что Европейский союз хочет ежегодно взыскивать с РФ 1,39 миллиарда евро в связи с ограничением на ввоз свинины.