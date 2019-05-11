Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия обогнала США по дешевизне курицы – за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

"По официальным статическим данным, в 2018 году средняя розничная цена в США составила 3,2 доллара за килограмм, а в России – 2,1 доллара", – рассказали эксперты.

Отмечается, что это связано с тем, что мяса стало гораздо больше и структура предложения изменилась: в начале 1990-х на импорт приходилось две трети потребления, а сейчас доля отечественного производства приближается к 100%.