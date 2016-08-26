Россия ограничила госзакупки 23 видов иностранных продуктов

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Правительство РФ утвердило список иностранных продуктов из 23 наименований, которые с 3 сентября не допускаться к закупкам государственными и муниципальными учреждениями. Об этом сказано в постановлении, которое появилось на сайте кабмина.

В список вошли рыбная, мясная (говядина, свинина, мясо птицы, телятина, субпродукты), молочная продукция (молоко, масло сливочное, сыры), рис, соль и сахар.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев уточнил, что постановление затрагивает лишь закупки продовольствия государственными и муниципальными органами, казенными и бюджетными учреждениями, например, школами, больницами, детскими садами. Ограничение не распространяется на коммерческие закупки, в том числе, в сетевых магазинах и оптово-розничном сегменте торговли продуктами питания, добавил он.

Подчеркивается, что госзакупки импортных продуктов будут ограничены по принципу "третий лишний": если в ходе закупки подадут не менее двух заявок на поставку продуктов, страной происхождения которых является государство ЕврАзЭС, то заявку с импортной продукцией отклонят.

Глава аграрного ведомства добавил, что дефицита на внутреннем рынке не будет. Россия обратиться к производственным мощностям таких соседей, как, например, Белоруссии. Он подчеркнул, что отечественными фруктами и тепличными овощами РФ обеспечена только на треть, поэтому по этим позициям не введут ограничение пока не будет наращено свое производство.