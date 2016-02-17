Россия подала на Украину в суд из-за долга в три миллиарда долларов

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Россия подала в суд на Украину с требованием взыскать долг в три миллиарда долларов. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, в среду, 17 февраля, Минфин России подал судебный иск против Украины в Высокий суд Лондона. Россия просит взыскать задолженность по облигациям Украины номинальной стоимостью три миллиарда долларов.

Как пишет РИА Новости, ранее Россия безуспешно пыталась призвать Украину к диалогу о реструктуризации задолженности.

"Мы много раз заявляли о готовности обсуждать возможность двустороннего внесудебного урегулирования вопроса погашения Украиной своих обязательств перед Россией. Но, к сожалению, Украина оказалась не готова вести переговоры в духе "доброй воли", к чему ее призывали не только мы, но и МВФ. Поэтому единственное решение вопроса – обращение в суд, что и было сделано", – цитирует агентство слова министра.

По мнению Силуанова, Высокий суд Лондона будет открытым и непредвзятым.

Сумма просроченного долга Украины перед Россией составляет 3,075 миллиарда долларов. Минфин РФ в декабре 2013 года выкупил за счет средств ФНБ двухлетние украинские евробонды со ставкой 5% годовых. В декабре 2015 года Киев наложил мораторий на выплату последнего купона на 75 миллионов долларов и погашение основной суммы задолженности. Россия сочла этот шаг как официально признанный дефолт и заявила, что будет добиваться выплаты трех миллиардов долларов через суд.



