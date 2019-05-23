Россия потратит 1,5 млрд руб. на подготовку к четырем матчам ЧЕ-2020 по футболу

Россия потратит 1,5 млрд рублей на подготовку к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на главу оргкомитета по подготовке к турниру Алексея Сорокина.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2020 года. Турнир пройдет в 12 городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме. В Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов ЧЕ-2020.

"Будет потрачено 1,5 млрд рублей. Они уже зафиксированы в законе о бюджете. Надеемся, что этих средств хватит", – рассказал Сорокин.

Он также отметил, что бюджет может быть скорректирован. "Нам не свойственно недооценивать масштаб этого проекта. Хотя, в общем, соблазн есть у всех, что вроде бы это не такое крупное событие по сравнению с ЧМ, мы только что такое прошли, но тем не менее к нему относиться тоже нужно серьезно, возможны корректировки", – добавил Сорокин.