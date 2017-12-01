Россия запретила ввоз говядины и свинины из Бразилии

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Россельхознадзор с пятницы, 1 декабря, запрещает поставки свинины и говядины из Бразилии в связи с тем, что в мясе был обнаружен рактопамин (биодобавка для роста мышечной массы). Об этом пишет "Интерфакс".

Отмечается, что данная мера является вынужденной, так как по законам РФ при производстве пищевой продукции запрещено использовать рактопамин и иные стимуляторы роста мышечной массы животных, а также ввозить в страну продукцию, которая получена с применением данных веществ.

Агентство напоминает, что в 2013-2014 годах была проведена большая работа с Министерством сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии для того, чтобы обеспечить строгое выполнение поставщиками требований России. В Министерстве взяли на себя обязательство поставлять в РФ лишь продукцию, изготовленную из мяса животных, при выращивании которых рактопамин не использовался.

"К сожалению, Россельхознадзор вынужден констатировать, что, согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста", - заявили в ведомстве, отметив, что, возможно, к неисполнению обязательств привели серьезные структурные и кадровые изменения, которые произошли в Бразилии.

Из-за серьезности сложившейся ситуации Россельхознадзору пришлось принять срочные меры для защиты потребителей в РФ, а также внутреннего продовольственного рынка от опасной продукции.

Агентство отмечает, что Бразилия - это один из крупнейших поставщиков мяса в Россию. Так, в минувшем году страна поставила в РФ 129 тысяч тонн говядины и 240,1 тысячи тонны свинины.

Также в сообщении говорится, что Ассоциация производителей животного белка заявила, что бразильские производители не используют рактопамин при производстве свинины для экспорта в РФ.

По словам директора центра агропродовольственной политики РАНХиГС при президенте РФ Натальи Шагайде, сейчас на российском рынке происходит замещение замороженной бразильской свинины охлажденной отечественной. Она выразила уверенность, что запрет мяса из Бразилии не повлияет существенно на цены в России, так как "масштабы поставок не такие большие".