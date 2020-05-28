Россиян предложили страховать от безработицы

Министерство труда и социальной защиты поддержало идею о страховании россиян от безработицы, пишут "Известия".

По информации издания, если закон примут, то с зарплат россиян начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом смогут получать пособия в случае потери рабочего места. Отмечается, что размер страховых выплат будет определять Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России. Однако в данный момент РСПП выступает против инициативы.

Вице-президент организации Федор Прокопов считает, что властям стоит уделить больше внимания активной политике занятости, а не выплатам пособий.